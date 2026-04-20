Pionyang confirma una prueba con misiles balísticos tras las denuncias de Seúl y Tokio

Seúl – Corea del Norte confirmó este lunes que realizó una prueba con misiles balísticos tácticos bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un, un día después de que Corea del Sur y Japón detectaran el lanzamiento y lo denunciaran como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

La agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, dijo que Pionyang evaluó la víspera el rendimiento del «misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra» y la potencia de «una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación» incorporadas al proyectil.

Kim afirmó que el desarrollo de distintos tipos de ojivas permitirá responder mejor a las necesidades operativas del Ejército norcoreano, según KCNA.

La agencia añadió que cinco misiles balísticos tácticos fueron disparados hacia una zona objetivo cercana a una isla situada a unos 136 kilómetros, aunque no desveló la ubicación del lanzamiento.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, no obstante, indicó el domingo que había detectado lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Sinpo, en el este norcoreano.

Japón, por su parte, indicó que los proyectiles cayeron fuera de su Zona Económica Exclusiva.

Tanto Tokio como Seúl denunciaron que dichos lanzamientos violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tiempo que amenazan la paz y seguridad a nivel regional e internacional.

Pionyang lleva una racha de pruebas armamentísticas desde el 8 de abril, cuando se detectó el ensayo de un misil balístico con ojiva de racimo, seguido recientemente por el lanzamiento de misiles de crucero desde un destructor, en medio de su constante rechazo a la reanudación del diálogo intercoreano planteada por el actual Gobierno de Corea del Sur. JS