Pinu-SD virtual ganador de la alcaldía de San Rafael en Lempira

Tegucigalpa – El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) ganaría la alcaldía de Sal Rafael en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

De acuerdo a los resultados que divulga el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Pinu-SD a través de su candidato Jorge Leonel Cáceres Reyes sería el virtual edil de San Rafael.

Cáceres Reyes lidera los resultados con mil 649 votos a su favor que representa un 55.46 % con un 70 % de las actas transmitidas.

En segundo lugar, está el candidato del Partido Nacional, Denis Evelin Hernández Sorto, con un 43 % de la votación que equivale a mil 308 votos.

El Pinu-SD ganaría la alcaldía a través de Jorge Leonel Cáceres Reyes, el vicealcalde será Carlos Abelino Sorto García, y tendría cuatro regidores: Sandra Elizabeth Pérez Muñoz, Ambrocio Núñez Sánchez, Domitila Antonia Ramírez Tábora y José Miguel Sorto Sorto.

Cabe recordar que en las elecciones generales de 2021, el Pinu-SD a través de Jorge Leonel Cáceres Reyes ganó la alcaldía de San Rafael que le permitió mantenerse como institución política.

Este triunfo virtual permite a Cáceres Reyes reelegirse como edil de San Rafael. AG