Pinu-SD propondrá a Germán Leitzelar hijo como consejero o magistrado suplente del CNE o TJE

Tegucigalpa – El Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), solicitará una plaza para que el abogado Germán Leitzelar hijo sea el próximo miembro suplente del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Así lo confirmó este martes el diputado del Pinu-SD, Rolando Contreras, que hará la petición formal al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, antes de ingresar a la sesión legislativa.

Definió que Leitzelar hijo es un hombre correcto que conoce las leyes para optar a estos cargos de consejero o magistrado suplente.

“Nosotros estamos pensando en la suplencia del CNE porque va a quedar un cargo vacante, y si no sería un magistrado suplente del TJE”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Confirmó que si se oficializa las destituciones de Marlon Ochoa del CNE y Mario Morazán del TJE, sus sustitutos deben proponerlos el Partido Libertad y Refundación (Libre) en base a los acuerdos políticos.

Contreras alegó que el Pinu-SD merece un cargo en estos órganos electorales porque ha apoyado a esta junta directiva del Congreso Nacional para fomentar la democracia.

El también vicepresidente del Congreso Nacional admitió que el Partido Liberal y el de Democracia Cristiano (DC) andan peleando los cargos suplentes del CNE o del TJE. AG