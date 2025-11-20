Pinu-SD confirma que asalto a sede en SPS se sustrajo toda la información electoral

Tegucigalpa – El Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), denunció este jueves que el asalto a su sede en la ciudad de San Pedro Sula hubo un robo total de su información electoral.

El presidenciable del Pinu-SD, Nelson Ávila, manifestó que el asalto a la sede del Pinu-SD en San Pedro Sula se llevó toda la información electoral estrátegica y organizativa.

(LEER): Denuncian robo de material informático en sede del Pinu-SD en SPS

“Este salto tenía como objetivo la información dentro de la computadora porque en otros negocios cercanos había equipo más valioso”, dijo en conferencia de prensa.

Confirmó que ya se interpuso la denuncia, y que en la computadora había bases de datos del departamento de Cortés, bases de planificación logística, matriz de la defensa del voto y documentos esenciales en la participación transparente del voto ciudadano.

Ávila manifestó que el asalto de la sede del Pinu-SD fue planificado y no responde a una acción individual o un simple robo. AG