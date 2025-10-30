Pinterest lanza una herramienta impulsada por la IA para asesorar en compras en línea

Nueva York – La red social Pinterest anunció este jueves una herramienta impulsada por la inteligencia artificial (IA) que hará de asistente a sus usuarios para realizar compras y búsquedas en línea.

El collage «Estilizado para ti» fungirá como asesor personal en la -a veces- difícil búsqueda del atuendo perfecto para una ocasión especial, como puede ser una primera cita, al ayudar al usuario a crear conjuntos a partir de Pines de moda guardados, tableros o collages u otros con gustos similares, según un comunicado de la empresa

La herramienta, que ya está disponible, también puede asistir para elegir, por ejemplo, la ropa de cama ideal para temporada invernal.

Según la empresa, Pinterest Assistant está diseñado para ofrecer recomendaciones proactivas que se ajusten al estilo del usuario, cuando éste está indeciso sobre lo que quiere.

Para ayudar con esa búsqueda, la plataforma ofrece «tableros hechos para ti», que son ofertas personalizadas y seleccionadas con IA. Al tocar el micrófono, la herramienta describe lo que busca y ofrecerá resultados visuales personalizados con respuestas audibles, destacó Pinterest.

«La gente, especialmente la Generación Z, dice que la magia de Pinterest radica en que ‘simplemente me entiende’, ya sea para encontrar el atuendo perfecto o para descubrir tu estilo único», indicó en el comunicado Bill Ready, director ejecutivo.

Al señalar qué hace al Asistente de Pinterest diferente, la plataforma subrayó que está basado principalmente en un modelo de lenguaje visual de IA, no en un modelo de texto típico.

La red social también destacó que amplía la búsqueda multimodal al permitir a los usuarios ir más allá de una simple búsqueda de texto y formular preguntas abiertas. Al ser personalizado, hace recomendaciones que se ajustan a cada cliente y de productos que se pueden comprar en Pinterest, agrega la empresa.

«Con Pinterest Assistant, potenciamos esa magia aprovechando la IA para ayudar a nuestros usuarios a descubrir y comprar como si estuvieran acompañados por la persona que mejor los conoce», agrega el comunicado. EFE