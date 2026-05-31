Pineda pide al MP retomar cuanto antes la construcción de hospitales, pero la opacidad en las obras sigue pasando factura

Tegucigalpa – El exministro de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, aseguró que está a disposición del Ministerio Público (MP), y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para colaborar en cualquier proceso de investigación relacionado con los proyectos hospitalarios que dejó inconclusos la administración de Xiomara Castro y que han sido cuestionados por la opacidad durante su ejecución.

Pineda abogó por que las obras sean retomadas lo antes posible pero los enten contralores han encontrado enormes fallas administrativas y técnicas que comprometen su ejecución y que les coloca en líneas de investigación por manejos impropios que lindan con la ley.

Las declaraciones de Pineda fueron brindadas durante un recorrido por Puerto Cortés, donde sostuvo encuentros con pobladores para conocer de primera mano las críticas y señalamientos hacia la gestión del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según expresó, el objetivo de estas conversaciones es identificar los errores que, a juicio de la ciudadanía, se cometieron durante el período de gobierno, con el fin de corregirlos y fortalecer una eventual propuesta política futura.

No obstante, uno de los principales énfasis de su mensaje estuvo centrado en los proyectos hospitalarios que permanecen sin concluir. Octavio Pineda manifestó que ha puesto a disposición de las autoridades toda la información que sea requerida y expresó su deseo de que las investigaciones avancen con celeridad para permitir la continuidad de las obras.

“Me he puesto a disposición del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas para que lo más pronto posible se retome la construcción de los hospitales”, señaló.

Los proyectos hospitalarios han estado en el centro del debate público debido a retrasos y cuestionamientos sobre su ejecución, mientras distintos sectores han demandado que las obras sean investigadas primero y luego concluidas para fortalecer la capacidad de atención del sistema de salud pública.

La administración Castro dejo el sistema sanitario en una calamidad cuyos efectos aún causan estragos entre los más necesitados en Honduras.

Pineda reiteró que la prioridad debe ser garantizar que los hospitales sean terminados y puestos al servicio de la población, independientemente de las investigaciones que desarrollan los organismos competentes. (PD)