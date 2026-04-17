Pineda dispuesto a competir contra Rixi; dice no es radical y no cierra puertas a Nasralla y Cálix en Libre

Tegucigalpa – El dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Octavio Pineda dijo que está dispuesto a competir contra la expresidenciable Rixi Moncada por la candidatura en ese izquierdista instituto político. Además, aseguró que no es radical y tampoco les cerró las puertas a otros líderes como Jorge Cálix y Salvador Nasralla.

– El hondureño es trabajador, no le gusta la confrontación y rechaza el odio, expresó Pineda.

– Deseó éxitos al gobierno de turno y a las municipalidades de todo el país.

Recién, el exministro de Infraestructura apareció en una reunión con el exalcalde Jorge Aldana, con quien sientan las bases de cara a un proceso electoral en 2029.

Reconoció que hay mucho por hacer en los movimientos internos de Libre luego de la debacle en las elecciones generales de 2025 que apenas le dieron el 19 % de las preferencias del electorado pese a ser gobierno con Xiomara Castro.

Contó que con Jorge Aldana hablaron sobre una renovación partidaria e igualmente la potencial creación de una nueva corriente a lo interno del Partido Libre.

En entrevista con el periodista Nery Arteaga, el exministro Pineda mencionó que otros líderes como Rafael Sarmiento y Germán Altamirano han anunciado la creación de movimientos internos para preparar la competencia electoral de 2029.

Detalló que acordaron con Aldana visitar a simpatizantes de base en las principales ciudades de Honduras. No descartó aspirar a la presidencia o a la alcaldía del Distrito Central, y en el caso de Aldana iguales escenarios, pero ambos no lo tienen definido.

El exministro de la SIT, Octavio Pineda.

Libre de cambiar posturas

Dijo que ha sostenido reuniones con diputados propietarios y suplentes de Libre, con quienes coincidieron que la unidad es fundamental para encarar los retos políticos de los próximos años.

“Coincidimos con los diputados en la necesidad de renovar el partido, las necesidades de abrirnos con el empresariado, con las diferentes iglesias, con gremios, para construir un plan de nación de manera conjunta”, explicó.

Cuestionó que la conflictividad que se vive en el Congreso Nacional es prácticamente la vitrina de los que ocurre en el país.

Abogó para que la coordinación general de Libre les brinde la oportunidad de competir en las elecciones primarias de marzo de 2029.

El joven dirigente político caviló que Libre sufrió una importante derrota en las elecciones generales de 2025, una situación que los obliga a reflexionar sobre lo que se hizo bien y lo que se obró mal para no cometer los mismos errores.

Enfatizó que “lo que proponemos es que se nos dé la oportunidad de participar, si la abogada Rixi Moncada quiere participar, que lo haga y que nosotros también participemos, que compitamos de forma real y equitativa. Si ella gana le doy la mano, y si yo gano que ella me dé la mano”.

Nasralla y Cálix tienen las puertas abiertas para alianzas, dijo Octavio Pineda.

No cierra la puerta a las alianzas partidarias

Pineda no cerró la puerta a alianzas partidarias con líder de otras fuerzas políticas, especialmente con los que llamó “los primos hermanos” del Partido Liberal.

Refirió que así como hubo alianza de Libre con Nasralla en dos elecciones generales, igualmente tienen que mantener ese canal de comunicación de cara a próximos comicios.

“Cuando uno está en una lucha política, lo que quiere alcanzar es el poder y ese es el fin supremo de cualquier partido político”, reconoció.

Finiquitó que en política no hay amigos ni enemigos permanentes, “lo mismo hablo con el tema de Jorge Cálix. Con él empezamos una lucha política en Libre, él siendo el diputado suplente de Beatriz Valle… habrá escenarios muy positivos en los próximos años, pero la comunicación debe estar de manera permanente, no se deben tomar las cosas personales en política, muchas veces son coyunturas del momento”. JS