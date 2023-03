“Pilo” Tejeda, sueña con unir Centroamérica y vencer el cáncer

Tegucigalpa (Por Ronald Ordóñez) – Con 70 años de edad, 55 de ellos de carrera artística y con un diagnóstico de cáncer de próstata, Pompilio Tejeda, “Pilo” como lo conocen en su natal El Progreso y en toda Honduras, dice aún tiene muchos sueños por cumplir y nunca es tarde para soñar, uno de ellos, quizás el principal, unir a Centroamérica a través de la música, un ideal que también compartieron muchos héroes y próceres.

– “Mi país tiene muchos problemas, tiene defectos, pero también tiene virtudes, mi país tiene lugares bellos aún más que muchos en el mundo”, comentó con orgullo el artista.

“Tengo 70 años de edad, mis sueños continúan, no por ser una persona adulta se debe dejar de soñar, con el diagnóstico de cáncer hoy tengo más sueños que nunca”, exclamó el multi veces galardonado.

Los hombres deben de dejar de pensar que si deben ir donde un urólogo van a perder su hombría, al contrario se trata de alguien valiente que previene, razonó.

Así lo comentó el jovial artista en una conversación con Proceso Digital, una entrevista que según sus palabras retrata la reseña de su vida. "Me encantó, es una de las mejores reseñas de mi vida", comentó.

Sorpresivamente fue diagnosticado con cáncer de próstata, no por descuido, sino que como un nuevo reto, dijo. Ese diagnóstico le permitió elevar la voz y hablar en nombre de muchos hombres que están padeciendo esta enfermedad para crear conciencia y romper estigmas sobre un simple examen médico de rutina.

Se trata del temido examen prostático manual, el cual explicó que no es como se comenta o se bromea entre los propios hombres.

Explicó que el examen de rutina consiste en un análisis de sangre llamado prueba del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) mide el nivel del PSA en la sangre. Posteriormente si el médico así lo estima conveniente se procede al examen manual, para detectar el cáncer se suele hacer con el primero.

Unir Centroamérica

“Tengo un tema que ya lo terminé y el video también, se llama Centroamérica Unida. Mi sueño ha sido a través de la música unir a Centroamérica”, compartió el artista.

En Centroamérica tenemos calidad de artistas, pero no hay intercambio de los mismos; entonces seleccioné una canción de cada país centroamericano y lo plasmé en un video con danza folclórica.

El video está programado para el mes de julio, pero a causa de su padecimiento, dijo que adelantará el estreno “por cualquier cosa”.

“Es un sueño lindo que tengo de unir a nuestros países tan desunidos, si fuéramos unidos seríamos potencia”, externó.

Otro sueño es continuar con giras a nivel internacional para colocar en alto el nombre de Honduras y demostrarle al mundo que no es el país violento que se piensa “creen que nosotros nos estamos matando unos a otros”, eso debe cambiar, reflexionó.

“Mi sueño es que el hondureño se levante con energía, con amor y que diga aquí estoy Honduras para servirte”, apostilló.

Su niñez

Sus padres fueron Juan Pompilio Tejeda Ramos y María Luz Duarte (ambos fallecidos), su mayor ejemplo, dijo quienes le brindaron la mejor niñez.

En El Progreso creció en la época en la que se pedía “chascada” en cada compra en la pulpería, es decir algo a cambio del vuelto, solían ser dulces.

Entre risas comentó que su niñez fue andar jugando con rin de bicicleta, de hacer carritos de palo, de jugar maúles al hoyito, de sacar arañas escondidas con un chicle (goma de mascar),

Su padre, como miles de hondureños en el norte del país trabajó en una bananera instalada en ese sector, al salir de su jornada tocaba la guitarra y él observaba con el sueño de un día aprender a ejecutar el instrumento de la misma manera.

Muchos niños crecieron viendo a su papá golpeando a su mamá, yo crecí viendo al mío tocar la guitarra “y gracias a Dios vengo de un lugar muy bendecido”, compartió.

En cada acto cívico de escuela se ofrecía como voluntario para cantar, ahí inició su carrera musical.

“Las presentaciones en la escuela pública San José de El Progreso es la que me brindó la seguridad para presentarme sin pena ante un multitudinario público como el de Viña del Mar”, recordó.

Su diagnóstico

En diciembre se realizó un examen de rutina, uno de los exámenes a los que se somete cada año para poder realizar sus giras internacionales, el resultado fue normal con excepción del renglón de antígeno prostático el cual le salió a 16, un número elevado en la medición dentro del examen, comentó.

Aun así partió a una gira a México, a su regreso inquieto por el resultado procedió por recomendación médica a realizarse el examen manual de la próstata con el que confirmó el temible diagnóstico.

“Quiero recalcar que yo no tuve ningún síntoma… me sorprendí cuando el doctor me dijo tiene cáncer de próstata, dije que no y hasta baile para demostrarle al médico que me sentía bien pero él dijo los resultados no engañan”, narró entre lágrimas.

Pese al duro momento que significó el diagnóstico inmediatamente comprendió que se trataba de un nuevo reto y que podía con su voz dar voz a muchos hombres que callan y que sufren de la terrible enfermedad.

Hoy busca en cada oportunidad hacer conciencia sobre el tema y romper los estigmas del mismo. “Primero se debe entender que si se hacen los análisis con tiempo la enfermedad tiene cura”, acentuó.

Los hombres bromean porque piensan que solo se trata de un examen manual, la prevención consiste en un simple examen de sangre que mide el antígeno prostático, continuó.

Si este examen sale elevado se debe acudir al urólogo, este especialista es el que recomienda si se requiere del examen de tacto, agregó.

“He entendido que Dios me ha dado este reto y que él me va a ayudar a salir del mismo”, destacó al tiempo que informó que ahora procederá a un tiempo de recuperación tras una cirugía de cinco horas.

“Wepa”

Su icónica frase “wepa” es ahora una fuente de inspiración en voz de cualquier persona que lo pronuncie ya que así sabe que su música ha sido escuchada, reveló.

En estos momentos escuchar la frase wepa y aún más si es pronunciada por niño me motiva a seguir adelante, exteriorizó.

Quiero que todos sepan que mis sueños no terminan, viene mi nueva producción que se llama Centroamérica Unida y después voy a retomar mis giras internacionales, comunicó.

Debo afrontar varios retos dentro de la recuperación y espero comentarlo victorioso después de superar este nuevo reto.

“Gracias Honduras, todos tenemos un ángel y todos podemos ser un ángel, por ello dedico mi canción Ángel Terrestre a todos los que me han apoyado”, gracias”, cerró. (RO)