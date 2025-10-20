Piden precaución ya que sólo un carril está habilitado en carretera a Valle de Ángeles

Tegucigalpa-Sólo un carril está habilitado en el sector de Zarabanda entre Santa Lucía y Valle de Ángeles, donde se ha registrado un socavón que amenaza con dejar incomunicada la zona.

En ese sentido, las autoridades han iniciado trabajos para evitar que la tierra siga cediendo y deje incomunicado el sector.

El socavón se registra a la altura del sector de Zarabanda por lo que el tráfico vehicular tanto de ida como de regreso a esos municipios de Francisco Morazán es lento.

Las autoridades de tránsito pidieron a los conductores paciencia ya que solo un carril estará habilitado en la zona.

Según las autoridades de Copeco, las lluvias continuarán este lunes en horas de la tarde producto del desplazamiento de una vaguada. IR