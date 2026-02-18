Piden precaución por altas temperaturas en zona sur

Tegucigalpa– En los próximos días, la zona sur del territorio nacional experimentará una ola de calor, la mayor intensidad de altas temperaturas se registrarán entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. durante los próximos días de febrero, advirtió Jeffrey Flores, pronosticador de turno de El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Asimismo, autoridades advirtieron que los departamentos como Choluteca y Valle, particularmente municipios como Nacaome y Alianza, tendrán altas temperaturas cercanas a los 37 grados Celsius.

Explicó que el incremento del calor en Honduras responde a condiciones atmosféricas secas y cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional.

“Las temperaturas máximas se registran alrededor de las 2 a 3 de la tarde. Es el pico más alto que se siente, debido a que hemos tenido mayor tiempo de incidencia del sol”, explicó Flores.

En ese sentido, el experto hizo un llamado a la población de esa zona del territorio nacional para que se hidrate y el uso de protector solar.

En cuanto a los cambios drásticos de clima en el territorio nacional, explicó que se debe a los cielos despejados, esto permite que la radiación solar durante el día se eleve y por la noche, al no haber nubosidad que retenga el calor, la temperatura descienda con mayor facilidad. IR