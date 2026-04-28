Piden precaución por altas temperaturas en zona norte y sur del país

Tegucigalpa–El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), advirtió de las altas temperaturas que se registrarán en los próximos días en Honduras, donde la zona norte alcanzarán los 40 grados Celsius, al igual que la zona sur.

Argeñal sostuvo que para este día se espera una temperatura alta en la zona norte por lo que el llamado a mantener las medidas de precaución.

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Asimismo, dijo que los departamentos como Choluteca y Valle, particularmente municipios como Nacaome y Alianza, tendrán altas temperaturas cercanas a los 37 grados Celsius.

Explicó que el incremento del calor en Honduras responde a condiciones atmosféricas secas y cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional.

“Las temperaturas máximas se registran alrededor de las 2 a 3 de la tarde. Es el pico más alto que se siente, debido a que hemos tenido mayor tiempo de incidencia del sol”, explicó.

En ese sentido, el experto hizo un llamado a la población de esa zona del territorio nacional para que se hidrate y el uso de protector solar. IR