Piden a nuevo gobierno no dejarse “extorsionar” por dirigentes magisteriales voceros de Libre ante amenazas de paros

Tegucigalpa – “No podemos seguir en estas condiciones, esos corruptos voceros de Libre que dicen son dirigentes magisteriales, tienen que irse de inmediato de las organizaciones magisteriales”, expresó el representante magisterial Onan Calix, que pidió a las nuevas autoridades de educación no dejarse extorsionar por dirigentes “voceros del Partido Libre”.

– Las organizaciones magisteriales han estado secuestradas por los dirigentes de Libre, aseveró.

– Las amenazas de paro en el gremio magisterial es porque les están parando los nombramientos de recomendados y amigos, expuso.

Citó que estos dirigentes que simpatizan con el Partido Libre están torpedeando las acciones de la nueva ministra de Educación, Arely Argueta, para que los convoque y de una u otra manera les cubra los actos de corrupción que han cometido.

Ejemplificó que entre esos actos irregulares están las 5 mil asistencias técnicas que son de otros departamentos, pero que están nombrado en la capital de la República. “Hay asistencias técnicas de Islas de la Bahía y Ocotepeque, que cobran en Tegucigalpa el zonaje”, indicó.

Expuso que dentro de las organizaciones magisteriales existe un plus, “en el caso del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), el que usurpa la presidencia, que es Yuri Hernández, porque la Corte Suprema de Justicia le ordenó a través de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que tiene que irse, pero se vale que es vocero de Libre, estaría ganando casi 100 mil lempiras, 75 mil de las asistencias técnicas más 25 mil que les da la organización”.

Reveló que casi el 80 % de “la junta usurpadora” del PRICPHMA tienen “buenas asistencias técnicas”.

Refirió que estos dirigentes tienen instalada una red de corrupción que se aprovechó de su afinidad con el expresidente Manuel Zelaya, para tener la venia del exministro Daniel Sponda, que tiene una asistencia técnica al igual que el diputado Edgardo Casaña.

Reprochó que el gremio en los últimos cuatro años estaba en manos de “una nefasta, rancia y corrupta” dirigencia magisterial.

Desglosó que existencia cinco colegios magisteriales, que tienen representación con 11 miembros por institución, de los que el 80 % gozan de asistencias técnicas.

“Estos se contrataban entre ellos mismos, ellos han nombrado a concubinas, familiares, todo esto al margen de la ley, sólo por ser voceros de Libre”, reprochó.

Cálix pidió al Ministerio Público que actúe de oficio para investigador cómo fue que se obtuvieron las asistencias técnicas.

“Le pedimos a la ministra Arely, no se deje extorsionar por estos que hoy le exigen reunirse, pero que es para tapar los actos de corrupción”, puntualizó el dirigente magisterial. JS