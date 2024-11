Picasso, Monet y Warhol destacan en las próximas subastas de primavera de Nueva York

Nueva York – La temporada de primavera de las grandes casas de subastas Christie’s y Sotheby’s de Nueva York comenzará el próximo 13 de mayo y abarcará obras de creadores del siglo XX y XXI de la talla de Pablo Picasso, Claude Monet, Andy Warhol o Jean-Michael Basquiat.

Christie’s, igual que Sotheby’s, exponen gratuitamente hasta el día de las subastas numerosas piezas dignas de museo en sus respectivas sedes de la Gran Manzana, con precios de salida desde decenas de miles de dólares hasta los 50 millones, según las estimaciones más optimistas.

En esta temporada, Christie’s ofrece la colección de arte latino de la fallecida empresaria Rosa de la Cruz, el 14 de mayo, con obras de Félix González-Torres, entre otros; además de su habitual subasta de artistas del siglo XXI, también el 14 de mayo; y la subasta del siglo XX, el 16 de mayo.

Por su parte, Sotheby’s ofrecerá sus subastas el 13 y el 15 de mayo, entre las que se destacan obras de Warhol o Basquiat, además de «la selección más importante de Joan Mitchell que haya visto la luz», según la casa, o ‘Portrait of George Dyer Crouching’ de Francis Beacon, un retrato de su amante.

Christie’s estima que solo su subasta del siglo XXI, conformada por un total de 35 obras, generará más de 100 millones de dólares.

En ella figuran el cuadro ‘Event’, del estadounidense Brice Marden (30-50 millones de dólares); otro de Jean-Michael Basquiat, ‘The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet’ (30 millones); y dos lienzos -‘Mumbaphilia’ y ‘Fever graph’- de la etíope-estadounidense Julie Mehretu, (5-7 millones).

La subasta del siglo XX de esta casa incluirá obras impresionistas, modernistas y de posguerra, con un abanico de artistas singulares que abarca de Andy Warhol a Pablo Picasso, pasando por Alberto Giacometti, Georgia O’Keefe, David Hockney o René Magritte.

Una de las joyas de la corona es el cuadro ‘Coin de jardin avec papillons’ (1887), de Vincent Van Gogh (28-35 millones), en el que el pintor holandés «comenzó evidenciar su sello único y reveló la transición de su estilo», dijo hoy a los medios Imogen Kerr, una de las comisarias de la subasta.

Tampoco se queda atrás ‘Flowers’ (1964), de Warhol (20-30 millones), la «constatación de que el artista abandonaba la oscuridad y se encaminaba a una nueva época», resaltó otra comisaria, Emily Kaplan.

Además, saldrán a la venta tres cuadros de Picasso, el principal de ellos ‘Femme au chapeau assise’ (1971), pintado en la localidad de Mougins (Francia), y también en la horquilla de 20-30 millones.

Después de que alcanzaran precios récord en 2021, el mercado del arte se encuentra en una coyuntura incierta patente el curso pasado, cuando las ventas mundiales en subastas de todas las categorías cayeron un 27 % con respecto a 2022, según un informe sobre el sector realizado por Bank of America. EFE