PGR presenta requerimiento judicial contra funcionario municipal de El Porvenir, Atlántida, por delitos ambientales

Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso este miércoles un requerimiento judicial contra el director de la unidad municipal ambiental de El Porvenir.

Un requerimiento judicial es una solicitud formal que la PGR presenta ante un tribunal para llamar a una persona a responder por una posible violación a la ley o por la defensa de los intereses del Estado, como en el caso de delitos ambientales o de corrupción.

En ese sentido, el PGR presentó el requerimiento judicial en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

El funcionario municipal es acusado de la comisión del delito de responsabilidad de funcionario o empleado público, al emitir informes favorables vinculados a las actividades anteriormente descritas.

La investigación se originó tras un operativo realizado el 11 de agosto en el sector de Caracas, municipio de El Porvenir, por la PGR, Segundo Batallón de Protección Ambiental y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Durante la inspección, se constató la intervención de más de 10 hectáreas y la tala de alrededor de 40 árboles de diversas especies. AG