PGR pide al CNE informe de la contratación del Grupo ASD

Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR), solicitó al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe detallado del proceso de contratación de la empresa “Grupo ASD” en los comicios generales 2025.

Esta empresa fue contratada para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales (TREP), escrutinio general y divulgación de resultados.

Pide que el CNE entregue una copia íntegra del expediente de contratación que incluya pliegos, ofertas, actas, dictámenes, resolución de adjudicación, contrato y adendas.

También solicita un informe sobre la modalidad de contratación, monto, obligaciones principales, seguridad informática, software y auditoría del sistema.

Adicionalmente, requiere de relación de las principales incidencias técnicas reportadas por Grupo ASD o detectadas por el CNE en la jornada electoral.

Finamente, pide cualquier otro informe relacionado a incumplimientos contractuales por parte de la empresa. AG