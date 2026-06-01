PGR permanece bajo resguardo policial ante posibles protestas de exempleados

Tegucigalpa- La Procuraduría General de la República (PGR) permanece este lunes bajo resguardo policial, mientras agentes antimotines se mantienen apostados en los alrededores de la institución ante la posibilidad de manifestaciones anunciadas por un grupo de exempleados.

La presencia de elementos de seguridad responde a las advertencias de protesta realizadas por extrabajadores que reclaman el pago de salarios pendientes tras haber sido despedidos de la institución.

Desde tempranas horas, efectivos policiales y unidades antimotines fueron desplegados en los accesos principales de la PGR con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el orden público en caso de que se concreten las movilizaciones.

Los exempleados sostienen que aún no han recibido los pagos que consideran les corresponden, situación que ha generado inconformidad y malestar entre los afectados.

De acuerdo con las denuncias, los extrabajadores han buscado una respuesta por parte de las autoridades competentes, pero aseguran que hasta el momento no han obtenido una solución satisfactoria a sus demandas.

Ante este escenario, los manifestantes no descartan realizar acciones de presión en las próximas horas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y la cancelación de los montos adeudados.

Por su parte, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona para evitar alteraciones al orden y garantizar la seguridad tanto del personal que labora en la institución como de los ciudadanos que realizan trámites. IR