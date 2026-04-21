PGR identifica irregularidades en la construcción de hospitales iniciada en gobierno anterior

Tegucigalpa – “Los hallazgos encontrados nos llevan a profundizar las investigaciones y creemos que eso conducirá a algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa”, expresó este martes el Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra en torno a la construcción de hospitales que se inició en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Mencionó que existió falta de planificación en la edificación de los hospitales comenzando porque no existía presupuesto para hacerle frente a las construcciones, y ahora lo complejo para el Estado es completarlos y para ello deberá hacer una erogación grande.

La falta de planificación en el gobierno anterior –según Aspra– afectará el equipamiento y dotación de insumos a estos nuevos nosocomios cuando entren en operación.

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Aseguró que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya comenzó las investigaciones y para ellos han solicitado información a la PGR al no existir la planificación para ponerlos en funcionamiento.

Se empezaron a hacer hospitales sin presupuesto, dice Procurador Dagoberto Aspra sobre iniciados en administración anterior pic.twitter.com/AgMJTtn8CO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 21, 2026

“A primera mano vemos unos valores que no concuerdan con otras edificaciones similares, vemos construcciones que se equiparan metro de construcción y equipamiento, y vemos que son valores que no concuerdan, entonces se trata de valores altos que se someterán a peritaje para determinar esa situación”, manifestó el alto funcionario.

Insistió que la construcción de los hospitales adolecen de planificación y recursos suficientes para su operatividad. En su momento se deberá valorar si se ponen a funcionar en su totalidad o por etapas. JS