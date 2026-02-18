PGR identifica cuatro firmas legales que están presentes en los mayores casos de demandas contra el Estado

Tegucigalpa – El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó este miércoles que se ha identificado cuatro firmas legales que están presente en la mayoría de los casos de demandas contra el Estado.

“Nos han informado fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas del Estado”, dijo a periodistas.

Confirmó que existen investigaciones del Ministerio Público por un mecanismo atípico que operan estas firmas en las demandas contra el Estado, y espera que se puedan materializar.

Aspra -quien antes de procurador manejaba un reconocido bufete- mencionó que estas firmas o bufetes legales operan en contubernio con algunos operadores de justicia, miembros de la PGR y representantes del Estado.

Añadió que estas firmas legales vienen operando desde hace mucho tiempo, fueron evolucionando y expandiéndose en distintas jurisdicciones al crecer de manera exponencial las demandas en los últimos cuatro años.

Se investigan empleados

El procurador general confirmó que hay cuatro empleados de la PGR que están siendo investigados por el Ministerio Público porque actuaron de manera dolosa al permitir que se perdiera términos.

Por otro lado, admitió que hay una alta expectativa que se puedan perder varias demandas y que el daño patrimonial al Estado sea mayor, y que se debe buscar alternativas.

Igualmente, destacó que hay otros casos donde tienen mayor fortaleza de defensa y alta expectativa de ganar las demandas.

En otro tema, estimó que alrededor de 70 alcaldías han sido golpeadas con demandas laborales. AG