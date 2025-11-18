PGR demanda a exdiputados por destituir a cuatro magistrados en 2012

Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR), interpuso una demanda civil ante los Juzgados de lo Civil contra 97 exdiputados del Congreso Nacional que participaron en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la PGR presentó una acción ordinaria por repetición, valorada en aproximadamente 54 millones de lempiras.

Según Duarte, con el objetivo de recuperar los fondos que el Estado debió pagar tras la condena internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Explicó que, en materia civil, la acción de repetición busca trasladar la responsabilidad económica a quienes tomaron la decisión que generó el daño al Estado.

«El proceso judicial continuará con la admisión o no de la demanda por parte del juez, seguido por el emplazamiento a cada uno de los señalados, la audiencia preliminar, la fase de pruebas, alegatos y finalmente la sentencia», detalló Duarte.

Los cuatro magistrados que fueron destituidos son: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira quienes estaban asignados a la Sala de lo Constitucional. IR