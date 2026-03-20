PGR alerta sobre demandas estructuradas de contratos millonarios para afectar finanzas del Estado

Tegucigalpa – El procurador general, Dagoberto Aspra, advirtió sobre una modalidad estructurada de demandas presentadas contra el Estado, muchas de las cuales, según indicó, buscan generar beneficios injustos y afectar gravemente las finanzas públicas.

Aspra explicó que, dejando aparte las demandas laborales porque estas en su mayoría derivan de despidos de administraciones anteriores por malos despidos, han detectado que existe un patrón en casos de proveedores y contratos incumplidos, donde se dejan acumular deudas, intereses y costas, provocando que los montos finales superen ampliamente la obligación original del Estado.

Entre los casos más destacados mencionó a Hondutel, donde tres proveedores unificaron demandas que ascienden a más de 500 millones de lempiras, y advirtió que situaciones similares se han replicado en otras instituciones y alcaldías.

Forma “legal” de aprovecharse del Estado

El procurador también destacó que algunas fallas se relacionan con abogados que dejaron vencer términos legales en administraciones pasadas, lo que facilitó que las deudas crecieran y se consolidaran en tribunales, e incluso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde actualmente hay al menos 20 demandas acumuladas por montos que superan los 2,500 millones de dólares.

Aspra señaló que, en algunos casos, las empresas evitan acercarse al Estado para conciliar, ya que perciben que mantener las demandas les permitirá obtener mayores beneficios a largo plazo. No obstante, la Procuraduría analiza propuestas de conciliación que han sido presentadas y que se evaluarán a nivel presidencial para determinar su impacto financiero.

El titular de la PGR enfatizó que estas prácticas representan un patrón de utilización de mecanismos legales para maximizar recursos a expensas del Estado, subrayando la necesidad de fortalecer la supervisión de contratos y demandas para proteger el patrimonio público. LB