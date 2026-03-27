PGR afirma que ha “implementado acciones” para contrarrestar las resoluciones de embargos judiciales

Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR), informó este viernes que ha implementado “acciones” para la defensa del patrimonio ante las distintas demandas de embargos en contra del Estado.

Mediante un comunicado, indicó que se ha hecho un análisis técnico-jurídico de las resoluciones judiciales que ordenan embargo sobre cuentas vinculadas a la Caja Única del Estado.

Señaló que se ha interpuesto incidentes, recursos y demás acciones procesales para levantar los embargos que contravienen lo dispuesto en la normativa presupuestaria vigente y que afectan los recursos que integran la Caja Única.

La PGR comunicó que se ha coordinado de manera técnica e integral con la Secretaría de Finanzas, Banco Central de Honduras (BCH), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y demás órganos competentes para la acreditación de la naturaleza pública y destino específico de los fondos.

Además, garantizó que hace un seguimiento procesal sistemático de los expedientes judiciales para asegurar la tutela efectiva de los intereses del Estado.

Reiteró que cualquier resolución judicial en contra de la Caja Única del Estado compromete la continuidad de la gestión pública y la prestación de servicios sociales. AG