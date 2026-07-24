Petróleo de Texas termina la semana con una subida del 8 % por la guerra en Oriente Medio

Nueva York- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 3 %, hasta 89,31 dólares el barril, pero en el cómputo semanal subió un 8 % por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 2,88 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del Texas subió ayer un 6 % después de que las milicias de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Tras varios días de tensiones con Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y es aliado de Washington, los bombardeos amenazaron con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo.

Este enclave se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz, una de las vías principales para el comercio mundial del crudo, que Irán mantiene bloqueado tras reanudar EE. UU. las hostilidades.

En las ultimas horas, Estados Unidos completó su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán, dirigidos a centros de comando militar, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, sitios de vigilancia costera y capacidades marítimas.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que sopesa lanzar un «ataque masivo» contra la nación persa, asegurando que este sería más intenso que el del pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra actual tras un ataque conjunto con Israel.

A esto se suma que los ataques entre Ucrania y Rusia en el mar Negro dificultan aún más que se pueda encontrar una solución para salvar las exportaciones mientras el crudo procedente de Oriente Medio está bloqueado.

Daniela Hathorn, analista sénior de mercado de la firma capital.com, apunta en una nota reocgida por CNBC que la situación en las principales rutas marítimas supone «una considerable prima de riesgo geopolítico» para los mercados de crudo.

«El ánimo de los inversores se ha visto afectado por las continuas perturbaciones en el mar Rojo, donde los ataques a buques mercantes han aumentado la preocupación por el comercio mundial y la seguridad energética», anota. EFE