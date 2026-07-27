Petróleo de Texas cae un 7,5 %, hasta 82,6 dólares, al sugerir Trump negociación EEUU-Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este lunes un 7,5 %, hasta los 82,61 dólares el barril, al sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, que habrá nuevas negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, recortaron 6,7 dólares respecto al cierre anterior.

Trump afirmó este lunes que Irán pidió a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen «posibilidades» de alcanzar un acuerdo después de que ambos países decidieran pausar sus ataques recíprocos en Oriente Medio.

El mandatario dijo a la prensa a bordo de su avión presidencial que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para dar espacio a las negociaciones después de que Teherán se lo solicitara, pero no descarta reanudarlos si ese contacto fracasa.

La pausa en los ataques se produjo después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompiera la tregua acordada en junio.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, afirmó que EE.UU. está «atrapado» por sus propias acciones y descartó estar en posición para negociar.

Teherán acusó a Washington de cesar los ataques con el único objetivo de reducir el precio del petróleo, que se disparó la semana pasada tras intensificarse los ataques en Oriente Medio.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes del Yemen, aliado de Irán, anunciaron ataques contra «varios objetivos y puntos sensibles» petroleros de Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y colabora con Washington.

Las hostilidades de los rebeldes avivan las tensiones en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, que se había convertido en una de las alternativas al estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

Algunos analistas señalaban que las tensiones geopolíticas siguen altas en Oriente Medio y que una potencial reapertura de Ormuz está condicionada a las exigencias de Irán, por lo que el movimiento de hoy puede ser especulativo.

Por otra parte, el mercado está pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que concluye el miércoles, y en la que se espera que el banco central mantenga sin cambios los tipos de interés. JS