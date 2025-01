Petro tacha de «peligroso» comentario de Trump sobre relación con Latinoamérica

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este martes de «peligroso» el comentario que hizo su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre América Latina, región sobre la que el gobernante norteamericano dijo: «No los necesitamos».

«Hay que esperar el desarrollo de las relaciones y la política en el planeta, no solamente en los Estados Unidos. Pero yo te diría que el anuncio de que estamos solos y no nos importa Latinoamérica, etcétera, es un anuncio peligroso no para el mundo solamente, sino para la misma sociedad norteamericana», expresó Petro a periodistas.

Trump aseguró a una periodista brasileña, en declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que su país no necesita a América Latina y que, al contrario, esa región sí necesita a Estados Unidos.

«(La relación con América Latina) debería ser genial. Nos necesitan, mucho más de lo que nosotros los necesitamos. Nosotros no los necesitamos, todo el mundo nos necesita», dijo Trump.

En ese sentido, Petro aseguró que «el que se debilita es el que se queda solo» y señaló: «más que naciones somos humanidad».

«La humanidad es el nuevo concepto que hay que construir realmente de manera institucional a través de vocerías (…) Cuando se levanta una propuesta como consumir todo el carbón que haya, todo el petróleo que haya, imagínense quienes mueren: la humanidad completa, incluida la humanidad que vive en los Estados Unidos», expresó el mandatario colombiano, sin ahondar más en la idea. EFE/ir