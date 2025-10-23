Petro minimiza impacto de suspensión de ayuda de EE.UU. y acusa a la derecha de conspirar

Bogotá- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves que la decisión de Estados Unidos de retirar su ayuda al país no cambia «nada», más allá de «problemas puntuales» con los recursos militares, y acusó a la derecha colombiana en Miami (EE.UU.) de hacer ‘lobby’ contra su Gobierno.

«¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada (…) Nunca he visto en el presupuesto de Colombia un solo dólar de ayuda», dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país ya suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia en medio de una nueva escalada de tensiones por la guerra contra las drogas.

Petro insistió en que la ayuda estadounidense «no es para el Gobierno» colombiano sino para «las ONGs que maneja USAID» (la desaparecida Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), es decir «para ellos mismos». EFE/lb