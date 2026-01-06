Petro dice que Trump tiene «cerebro senil» y que lo llamó «forajido del narcotráfico»

Bogotá – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, tiene un «cerebro senil» porque, según él, lo llamó «forajido del narcotráfico», en un nuevo episodio de la escalada verbal entre ambos.

«El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo», expresó Petro en un largo mensaje en X en el que no precisó cuándo el presidente estadounidense lo llamó así.

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y en referencia a Petro dijo que el país está «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo».

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia Flores y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: «A mí me suena bien eso».

Petro atribuyó sus roces con Trump a que no está de acuerdo con «la irracionalidad del capitalismo» que está «llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción» por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón.

«Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos», añadió.

Durante diciembre de 2025, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que sería «el siguiente» tras Maduro, a quien Estados Unidos acusaba de liderar el Clan de los Soles, una supuesta red de narcotráfico internacional.

En su mensaje, Petro negó la existencia de esa entidad y afirmó que no hay evidencia de que opere como una organización real de narcotráfico en Venezuela, postura que coincide con la nueva imputación presentada este martes por el Departamento de Justicia de EE.UU., que eliminó gran parte de las alusiones a ese grupo y dejó de señalar a Maduro como su líder.

Todo por el petróleo

«Lo que indica es que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela», señaló Petro en referencia a la detención del presidente venezolano en Caracas y su posterior presentación ante un juez en Nueva York.

Con Petro coincidió su canciller, Rosa Villavicencio, quien hoy dijo en una rueda de prensa en Bogotá que «todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos».

«La necesidad del petróleo para una economía fuerte como la de Estados Unidos implica que haga esas búsquedas y que en función de la doctrina que ellos ponen por delante, que es la prevalencia de sus intereses económicos particulares como país, pase y cruce las líneas rojas de los principios y de la relación entre las naciones y el respeto a la soberanía», expresó la canciller.

El mandatario colombiano convocó para este miércoles a una manifestación en Bogotá «por la soberanía» y advirtió que está dispuesto a defender al país frente a lo que calificó como una «amenaza ilegítima». JS