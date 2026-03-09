Petro dice que la lucha contra la droga debe atacar el sistema financiero internacional

Viena.– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que la lucha contra la droga implica «ir al sistema financiero internacional» y advirtió que las mafias de Pablo Escobar «eran niños comparadas con las actuales».

«No estamos capturando (a los capos de la mafia) porque para poder capturarlos tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades del lujo del planeta Tierra», aseguró ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida desde hoy en Viena.

Así, solicitó más coordinación entre las Policías de diferentes países para capturar a esos «capos de capos que están intocados» porque no viven en el Sur y pidió decisión política para incautar sus «cuentas bancarias abultadas en el sistema financiero internacional».

Petro, el único jefe de Estado o de Gobierno que intervino en la sesión de este lunes, alertó de que las mafias de la droga son mucho más poderosas ahora y actúan como grupos multinacionales que incluyen a delincuentes de muchas nacionalidades.

«Una multinacional que es capaz de volverse multicrimen, de mover armas, de mover seres humanos, trasplante de órganos, prostitución, que es hoy realmente un cáncer que no vive en Colombia, sino en las grandes ciudades del lujo», denunció.

Petro dijo que para luchar contra el narcotráfico no hay que atacar a los «campesinos sin tierra» que cultivan la coca, sino a los jefes de los grupos delictivos y sus grandes fortunas.

El presidente añadió que el cultivo de la coca en Colombia tiene que ver con una histórica desigualdad social y con el reparto de la propiedad de la tierra.

Petro denunció que hay un campesinado «que por generaciones ha sido excluido de simplemente las condiciones dignas para vivir» y planteó que hay que darles tierra fértil o bien crear mecanismos de mercado internacional que les permitan vender otros productos, como cacao o café.

En ese sentido, pidió apoyo para continuar con las políticas de erradicación voluntaria de arbusto de coca y sustitución de cultivos. EFE