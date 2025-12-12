Petro cuestiona que presidentes latinos no dialoguen ante los ataques de EEUU en el Caribe

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó que ningún mandatario de Latinoamérica haya llamado a otro ante los ataques de EE.UU. contra lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, que han dejado 82 personas muertas.

«Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse qué hacer ante el hecho de que estamos siendo invadidos», dijo Petro durante un discurso en la isla caribeña de San Andrés, donde clausuró la II Cumbre de los Pueblos Étnicos del Caribe Occidental.

El presidente tachó de «invasión» los ataques al reiterar que «no existen aguas internacionales en el Caribe», porque «el Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas de organización, y económicas».

«No hay aguas internacionales en el Caribe, luego caen los misiles (…) en aguas que no son de los dueños de los misiles», añadió el mandatario.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y han muerto 82 tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que el presidente Trump lo acusara de ser un «líder del narcotráfico».

El mandatario criticó de nuevo a su homólogo estadounidense por estar atacando «a quien pudiera ayudarlo, si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico».

«¿Quiénes más conocemos del Caribe que nosotros mismos? ¿Quiénes más conocen de Colombia que los colombianos y las colombianas? ¿Quiénes mejor incautan, sin matar a nadie, centenares de toneladas de cocaína que Colombia? Pero ese no es el punto que les interesa, el punto es el control», agregó Petro. EFE