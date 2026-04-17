Petro carga contra Rubio y elogia a España frente el renacer de Hitler en Europa

Barcelona – El presidente colombiano, Gustavo Petro, se despachó este viernes, en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, contra el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo «fundamentalismo sionista» está empujando a Donald Trump a la destrucción de la humanidad y elogió la postura de España frente a la guerra en Irán en un contexto en el que en Europa «Hitler está otra vez vivo», en alusión a la extrema derecha.

Petro defendió que Trump está rodeado de «burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios», y que una de esas burbujas es la de Rubio, quien «ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros».

«Trump en esa oficina vive rodeado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí (…) la agenda más problemática la vi en Marco Rubio, imbuido de fundamentalismo sionista», subrayó.

Según el mandatario, quien fue desde los inicios de la ofensiva en Gaza una de las voces más firmes contra Israel, Trump se está viendo «jalonado» (empujado) por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a «un bloque muy destructivo para la humanidad», defendió en la entrevista liderada por las periodistas Pepa Bueno (TVE), Emilia Pérez (EFE) y Juan Tato (RNE).

España, a la vanguardia de Europa

Petro llegó a España para participar en dos cumbres que tienen lugar durante el fin de semana en Barcelona: la Movilización Global Progresista y a la VI Reunión en Defensa de la Democracia, ambas convocadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Desde Barcelona, aseguró: «Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa; enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora».

Sobre todo en un momento en que Adolf Hitler «está otra vez vivo en Europa» a través del «odio racial al extranjero» que permite a las formaciones de extrema derecha ganar elecciones.

«La diversidad es la fuente de riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque no es a cualquier extranjero, porque depende del color de la piel, eso se llama Hitler. Eso es Hitler. Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas, como hizo aquí cerca», lamentó Petro, primer presidente de izquierdas de Colombia.

Venezuela y Cuba

Además, volvió a criticar la injerencia en Venezuela y Cuba, donde alegó que el bloqueo estadounidense constituye un «genocidio», porque conlleva «matar a un pueblo de hambre».

El mandatario dijo que Estados Unidos «piensa ir a atacar con misiles, imponerse» en Cuba, en referencia a las amenazas de Trump de hacerse con la isla por la fuerza y, a su juicio, «no deberían hacerlo».

«¿Entonces qué hay que hacer con Cuba? Hablar», comentó a continuación, añadiendo: «Cuba es diferente a Venezuela» y eso Estados Unidos no lo ve, porque la isla «vivió una revolución profunda, una de verdad», argumentó el mandatario.

Respecto a Venezuela, destacó que él no es amigo de Nicolás Maduro, pero lamentó que su captura y la «agresión» estadounidense en Caracas «es una herida irreversible, difícil de sanar por generaciones hacia delante», algo que le dijo a Trump durante su reunión, ante lo que el republicano se quedó en silencio.

Petro viajará a Caracas el próximo viernes 24 para buscar la reunión, que se pospuso en marzo en la frontera, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aunque no confirmó que se reunirían: «Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas».

El colombiano planteó la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante «uno o dos años» un gobierno común, de «cogobernanza», para generar confianza entre ambas partes, y reivindicó una Venezuela sin la «maldición» del petróleo.

Además comentó que entre el pueblo venezolano existe «un gran temor» al regreso de la dirigente opositora María Corina Machado, por si decide acometer una «vendeta política».

Su mayor error, escoger mal

Al presidente colombiano le quedan tres meses en el cargo y deja pendientes tareas como lograr la paz con las decenas de grupos armados que siguen operando en su país, aunque ha logrado impulsar reformas sociales necesarias como la laboral o la del sistema sanitario.

Sin embargo, consideró que el fracaso de su plan de paz total no es suyo, sino es un fracaso «nacional» y defendió que la violencia se concentra solo «en algunas zonas y ya no es nacional».

Además, alegó que Colombia tiene «la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios más baja desde el 93», lo que «se debe al proceso de paz con las FARC», firmado en 2016.

Petro reconoció que su mayor error en el gobierno no son los casos de corrupción que le han rodeado o este fracaso de la paz, sino el de «nombrar a un poco de gente que no servía».

«Por mi amplitud ideológica (…) cometí una tontería que le está costando muchísimo a Colombia: metí a una gente que se decía que era de centro y está a la derecha de(l expresidente Álvaro) Uribe y lo primero que hicieron fue traicionarme», dijo Petro.

Además, confesó que no sabe qué va a hacer cuando deje el Palacio de Nariño (sede presidencial) y que su futuro dependerá de lo que suceda en las elecciones de mayo: «Si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir». EFE