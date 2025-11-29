spot_img
Política

Petro califica como “desmoralizante” en la lucha al narcotráfico indulto de Trump a expresidente Hernández

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como “desmoralizante” el anuncio de indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) por parte del gobernante estadounidense Donald Trump.

A través de su cuenta de red social “X”, Petro reaccionó al anuncio de Trump de indultar a Hernández, que fue sentenciado a 45 años de prisión en EEUU por cargos relacionados al narcotráfico.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Trump calificó que Hernández ha sido tratado de manera injusta y severa.

En ese sentido, Petro consideró que indultar a un narcotraficante es “desmoralizante” para quienes combaten esta actividad ilícita.

“Trump dijo que le gustaría destruir «fábricas de cocaína», nosotros destruimos un promedio de 9 laboratorios por día, invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína”, posteó. AG

