Petro acusa a Trump de «romper» su familia tras supuesto bloqueo viajero a la primera dama

Bogotá – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de «romper la unidad» de su familia al incluir a la primera dama, Verónica Alcocer, en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una medida que, según dijo, le impide regresar al país para ver a sus hijas.

«Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EEUU», expresó Petro en X, refiriéndose a la decisión del Gobierno de Trump, tomada en octubre.

Ayer, durante un acto militar al que acudió con su hija Antonella, el presidente informó que la primera dama tenía «dificultades» para regresar al país por su inclusión en la lista de la OFAC, conocida como ‘Lista Clinton’, reservada para personas y entidades con nexos con el narcotráfico o actividades ilícitas.

El mandatario defendió a Alcocer tras una publicación del diario sueco Expressen de esta semana, que incluyó fotografías y descripciones de la supuesta vida de lujo que lleva la primera dama en Estocolmo, incluyendo estadías en hoteles exclusivos y asistencia a eventos reservados para la élite escandinava.

El mandatario insistió en que la primera dama «no deriva ingresos públicos», que vive en un apartamento de 40 metros cuadrados alquilado en Suecia, a donde, según Petro, viajó para hacer «un curso de inglés intensivo».

Las sanciones contra Petro; Alcocer; su primogénito, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, derivaron en repercusiones comerciales y financieras como el bloqueo de todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y la prohibición hacer transacciones con ellos.

En su mensaje, el mandatario colombiano defendió la transparencia de sus finanzas personales, reiteró que solo vive de su salario y aseguró que ni él ni sus hijos han tomado «un solo peso del erario».

Ayer la compañía Leonardo Helicopters suspendió temporalmente el soporte técnico del helicóptero presidencial asignado a Petro al requerir autorización de la OFAC para continuar con cualquier actividad, lo que llevó al jefe de Estado a anunciar una demanda por incumplimiento contractual.

El presidente atribuyó la «virulencia» de sectores políticos y mediáticos a la hipótesis de que Alcocer sería candidata presidencial de su movimiento.

«Verónica es una mujer libre», afirmó, antes de preguntar al país si quiere «seguir adelante hacia la prosperidad y la democracia» o «devolverse a la gobernanza paramilitar» en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. JS