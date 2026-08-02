Petro acusa a Netanyahu de ser el culpable de la crisis migratoria de Ceuta

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este domingo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser el culpable de la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, donde el pasado jueves entraron decenas de miles de personas desde Marruecos y han perdido la vida 71 migrantes.

«Pagan para que pobres arriesguen su vida para llegar a España y los pobres del islam deben llegar es a obtener el derecho a decidir en una democracia real en Marruecos», expresó en su cuenta de X Petro, que terminará su mandato el próximo viernes.

El presidente, que no publicó pruebas sobre sus afirmaciones, señaló que en España no es «el fascista que paga por invadir y bombardear a Guernica o a los árabes para invadir la República libertaria, sino el que paga es Netanyahu, el que mató 22.000 bebés sagrados palestinos, allí donde nació Jesús, y dónde está la ciudad sagrada y multicultural de Jerusalén».

Miles de estos migrantes ya retornaron a Marruecos por la presión de las Fuerzas de Seguridad españolas, el anuncio de un acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación y la ausencia de comercios o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

No obstante, debido a la magnitud de esta crisis migratoria, no existen datos exactos que contabilicen cuántas personas cruzaron la frontera entre ambos países desde este jueves, sino aproximaciones, pero la cantidad es muy superior a 50.000 -Ceuta tiene 84.000 habitantes- y la mayoría ya ha regresado a su país, cifrados provisionalmente en 73.500 por fuentes policiales.

En ese sentido, Petro afirmó que «el pueblo marroquí debe dejar de mirar España y concentrarse en el propio poder de Marruecos que se ha entregado al designio de un genocida prófugo en el mundo: Netanyahu», en referencia a la buena relación que tienen esos dos países.

«Una Marruecos árabe democrática unida al pueblo árabe para defender la cultura y la esencia misma de lo que se escribió en libros que por su sabiduría fueron sagrados, la Biblia y el Corán que hablan de amor y de dialogo», escribió el presidente colombiano en X.

Petro, que ha tachado de «genocida» a Netanyahu por la guerra de Gaza, suele criticar al primer ministro israelí por esa ofensiva militar y lo acusa también de financiar una supuesta campaña en su contra que incluye, según él, un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio en Colombia en la que ganó el ultraderechista Abelardo de la Espriella, triunfo que no reconoce.

«Es Netanyahu el que pagó el fraude electoral en Colombia y por eso me quieren silenciar», concluyó el presidente. EFE/ir