Petro aboga por la colaboración entre países ante tensión entre multilateralismo y soledad

Tegucigalpa – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles en la apertura de la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que el mundo vive «una tensión entre multilateralismo y soledad» por lo que abogó por una agenda de colaboración entre países.

«Diría que hay una cierta tendencia, una cierta corriente, a buscar que nos matemos entre todos y que vivamos un siglo de soledad como humanidad», manifestó Petro en su intervención en Tegucigalpa ante los demás jefes de Estado o de Gobierno y cancilleres de los países miembros de la Celac.

Por eso, recomendó: «O nos vamos solos o nos ayudamos y yo creo que debemos ayudarnos, es mi propuesta, que profundicemos la ayuda y la colaboración mutua y no caigamos en la trampa de resolver los problemas solos porque nos van a destruir o nos vamos a autodestruir».

El mandatario, que en esta cumbre asumirá la presidencia pro tempore de la Celac, instó a los países de la región a pararse «como América Latina, izquierdas y derechas, fuerzas sociales y diversas» para «que establezcamos una agenda diferente».

En un discurso lleno de referencias a ‘Cien años de soledad’, obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Petro dijo que «hay una agenda propuesta para la soledad y hay una agenda propuesta para la ayuda común y depende allí qué escogemos como prioridad».

Migración y deportados

«La agenda de la soledad solo tiene dos nombres, migración y bloqueo. La agenda de la ayuda es más compleja, más difícil, pero muchísimo más interesante para todas y todos aquí presentes, representantes de nuestras naciones», dijo.

En ese sentido, el presidente colombiano, sin citar a Estados Unidos, preguntó si es aceptable que en la agenda de la soledad «hay que hablar de migración y tratar al migrante como un criminal».

«Una vez fui insultado porque dije que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados a nuestra tierra porque si aceptamos un solo migrante encadenado no solo retrocedemos a la época de (Omar) Torrijos buscando su soberanía (en Panamá), sino que retrocedemos a la época en que llegaron los primeros barcos cargados de negros y negras africanas encadenados», expresó entre aplausos de los asistentes.

Según Petro, «la migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica del efecto de la crisis climática» en los países pobres, y preguntó si eso «lo solucionamos poniendo cadenas, llevando la población migrante a El Salvador a unas cárceles para criminales».

«No critico, tengo mi opinión sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas porque sería tratado como criminal y como esclavo y no lo es, es un ser humano. Y América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana», agregó.

Guerra contra las drogas

El mandatario se refirió además al problema de la guerra contra las drogas, del cual habla «la agenda de la soledad», desconociendo que en eso «también aquí tenemos un problema común».

«La guerra contra las drogas ya no es un problema de soledad de Colombia. Es un problema multinacional, planetario, tiene que ver con el capitalismo y el mercado», indicó Petro, quien una vez más planteó la pregunta de «¿qué es más peligroso, el alcohol o la cocaína?» porque «los que nos ordenan poner gente presa por hacer cocaína andan borrachos de whisky».

Tras criticar a los multimillonarios del mundo que solo piensan en el petróleo en vez de en las energías limpias, y en apropiarse del conocimiento mundial mediante el control de la nube y de la inteligencia artificial, Petro insistió en que la respuesta de América Latina y el Caribe debe ser la construcción «colectiva».

«Me parece que nosotros debemos escoger la agenda multilateral de la ayuda común y no la agenda de los cien años de soledad de América Latina y el Caribe», concluyó el mandatario colombiano. JS