Petición de Libre de acceder a la transmisión simultánea de actas puede romper los controles del proceso electoral, según analistas

Tegucigalpa – La petición del Partido Libertad y Refundación (Libre) que haya una transmisión simultánea de actas para las elecciones generales genera suspicacia, señalaron diversos expertos y entrevistados.

Este miércoles, se conoció que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, mandó una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) de tener acceso directo al servidor al organismo y transmisión simultanea de actas.

(LEER): Partido Libre pide al CNE transmisión simultánea de actas

Dicha petición ya ha generado diversas reacciones que consideran sospechoso dicha petición a casi dos meses de las elecciones generales.

El analista de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), José Carlos Perdomo, señaló que esta petición puede romper con los controles de las instituciones de garantizar la imparcialidad del proceso electoral.

“Esto pone en prejuicio y puede romper con los principios y los controles institucionales que deben garantizar la integridad, la imparcialidad, la objetividad y la independencia funcional del órgano electoral y del proceso”, manifestó al noticiero TN5.

De su parte, el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) opinó que esta petición evidencia las formas del oficialismo de querer quedarse en el poder.

“Van a tratar de mil formas de perturbar el proceso porque ellos quieren quedarse”, expresó.

Añadió que está bien que Libre quiera continuar en el poder, pero que dependía si hubieran hecho un buen gobierno.

Finalmente, el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, indicó que si se acepta la petición de Libre, debe ser aplicable para todas las instituciones políticas en contienda. AG