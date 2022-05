Petición de juicio político a presidente de la CSJ y Fiscal General es errada y fuera de lugar: Mario Pérez

Tegucigalpa – Como una “petición errada y fuera de lugar”, calificó el diputado nacionalista Mario Pérez la solicitud de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta y el Fiscal General Oscar Chinchilla.

El legislador por el departamento de Santa Bárbara, manifestó que la comisión nombrada para investigar los operadores de justicia en asuntos de extradición fue legítima para que presente un informe y recomendaciones.

Sin embargo, indicó que la comisión tenía la potestad de presentar el juicio político en lugar de solicitarla en el pleno del Congreso Nacional.

Pérez consideró que la solicitud de juicio político tiene el fin de generar un tema en la agenda que cause ruido, pero que no tiene mayor futuro.

Analizó que un juicio político no se puede dar si no está consensuada entre las bancadas del Congreso Nacional.

“La comisión se dio una paseadita por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y otros entes del Estado, pero su trabajo no queda en nada y no va a rendir frutos porque no se sentaron con las bancadas”, conjeturó.

Por otro lado, opinó que la pretensión de interpelar a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, es porque no es militante del Partido Salvador de Honduras (PSH) y de Libertad y Refundación (Libre).

Adicionó que el comisionado del Conadeh coordinará la junta nominadora de la próxima Corte Suprema de Justicia y pretenden colocar a alguien a fin de su partido político para ir preparando el camino y nombrar un Poder Judicial de mayoría con militantes de Libre.

Pérez sugirió que el pleno de magistrados de la CSJ y el Fiscal General y adjunto finalicen su período. AG