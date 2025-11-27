Pese al mensaje de Trump, los hondureños ya decidieron por quién votar: director del Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló que el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no incide en la votación de las elecciones generales.

Afirmó que los ciudadanos hondureños ya definieron por quien van a votar el domingo 30 de noviembre.

“Los hondureños ya tienen definido por quién votar, pueden venir las opiniones de Colombia, Costa Rica, El Salvador, y el hondureño va a votar por el candidato de su preferencia”, declaró a periodistas.

Señaló que ese mensaje lo quieren interpretar para los hondureños que residen en EEUU para que puedan tener beneficios migratorios como la extensión para los tepesianos.

Urtecho afirmó que los votantes indecisos no se verán influenciados por las declaraciones del presidente Trump.

Cabe recordar que el presidente de EEUU pidió a los hondureños que votará por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. AG