Pese a reducciones, Honduras sigue siendo el país más femicida en América Latina

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, lamentó este sábado que pese a la baja en la tasa de homicidios, Honduras sigue liderando los niveles de feminicidios en Latinoamérica.

“Más de 177 muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras, pero lo grave esto es que a pesar de las reducciones, todavía seguimos siendo el país más femicida en América Latina y ahí solo le sigue México y Brasil”, indicó.

Ayestas enfatizó que esta situación se vuelve un problema porque de entre las mujeres, esa violencia se vuelve un continuo, que empieza con la violencia física, como los golpes y gritos, sigue con la violencia sexual y las muertes violentas.

Ante esta realidad, la legislación en Honduras queda a deber, pues las penas contempladas en el nuevo Código Penal fueron disminuidas, pasaron de 30 a 25 años, con lo que se favorece los a victimarios que generalmente son hombres.

“Hombre siendo diputados, bajándole la pena a la violencia contra las mujeres y eso se vuelve un problema, pero también de nada sirve tener leyes que favorecen a las mujeres cuando el Estado no quiere aplicarlas”, dijo.

La experta en materia de seguridad explicó que si no hay investigación científica criminal de quién es el responsable de una muerte violenta de una mujer, difícilmente se podrá llegar a una judicialización y precisamente por eso es que hay tanta impunidad en el país.

Este sábado una mujer perdió la vida de forma violenta en la colonia Mississippi en Choloma, Cortés.

El cuerpo de Lourdes Griselda Zaldívar, de 35 años fue encontrado a la orilla de la calle, luego de haber sido sacado de su vivienda en la colonia Primero de Abril.

Esta semana, Honduras se estremeció con el caso de una madre asesinada por su expareja, quien le juró que la asesinaría si no le entregaba a sus hijos y lamentablemente, cumplió su promesa, asesinándola a ella que estaba en estado de embarazo, a su padre y dejó malherida a su madre.

Ayestas afirmó que este tipo de casos reflejan las consecuencias crueles e inhumanas que tiene que vivir una mujer porque cuando una fémina decide interponer una denuncia rompe el silencio y las autoridades no hacen nada, la dejan a merced del victimario. VC