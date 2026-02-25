Pese a que aún no inicia el verano Honduras ya registra 25 incendios forestales

Tegucigalpa – La Unidad de Respuesta Inmediata, (URI) de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que Honduras ya registra 25 incendios forestales.

Según datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), han ocurrido 25 incendios con un total 52 hectáreas afectadas, de las cuales 19.50 son en bosque, acotó Copeco.

Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, afectando ecosistemas clave como La Mosquitia y generando problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad y escasez de agua.

Las principales causas incluyen altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo.

Honduras se encuentra en la actualidad bajo el fenómeno “La Niña”, pero en junio se cambiará a “El Niño”.

La Niña es un fenómeno climático caracterizado por el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, intensificando los vientos alisios.

En otras palabras, durante La Niña se favorecen las temperaturas más frescas.

No obstante, se observan varios parámetros que indican un aumento de temperatura de medio grado por encima del promedio.

Lo anterior significa que Honduras en junio pasará a estar bajo la influencia del fenómeno climatológico El Niño.

El fenómeno de El Niño (ENOS) es un patrón climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

En términos simples, El Niño favorece las altas temperaturas.

Dicho cambio puede provocar una temporada alta de incendios forestales durante el verano. (RO)