Pese a prohibición, Castro ataca a presidenciables opositores y promociona a Rixi desde la tribuna presidencial

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro criticó este martes la falta de propuestas de candidatos presidenciales de los partidos políticos de oposición pese a que está prohibida la publicidad estatal.

“Si usted habla con estos cuatro candidatos y les pregunta, estoy casi segura que están de acuerdo con lo que se hizo en 12 años y siete meses de gobierno, y son capaces de volverlo a hacer”, expresó Castro.

La mandataria hondureña participó en la inauguración de la ampliación de la subestación eléctrica de Toncontín en la capital hondureña.

Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 1 de septiembre arrancó la propaganda electoral como el período de prohibición de la publicidad estatal.

Afirmó que la propuesta de los presidenciables opositores es privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quitar el subsidio al precio de los combustibles y de la tarifa eléctrica, quitar los programas de matrículas gratis y merienda escolar.

Castro exhortó a los votantes que se olviden de las canciones de propaganda y de las sonrisas bonitas que ofrecen los candidatos, y asuman una actitud acuciosa y pregunte cuales son los planes para Honduras.

Hay algunos que se llenan de solo críticas, pero que diga cuáles son sus propuestas, exigió la mandataria hondureña.

Puntualizó que la población quiere escuchar de enfrente cuales son las propuestas, y no mediante debates ni anuncios en radio y televisión.

Por otro lado, manifestó que le tocará a la candidata oficialista Rixi Moncada reparar la infraestructura de los actuales hospitales públicos del país.

“Le va a tocar a Rixi ir reparando los hospitales”, sentenció. Rixi Moncada es la actual candidata presidencial del oficialista partido Libre y normalmente es promocionada por la presidenta Castro en cada acto gubernamental.

Cuestionó que ninguno de los candidatos presidenciales opositores tiene en su plan de gobierno continuar los programas con su gobierno, el destino de la economía del país, el plan para la ENEE, la reparación pendiente de los centros educativos y construcción de hospitales. AG