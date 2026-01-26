Pese a perder en recuento de TJE, Rudy Banegas toma posesión como edil de Talanga

Tegucigalpa – El liberal Rudy Banegas tomó posesión este domingo como alcalde de Talanga pese a perder en un recuento que le quitaba el triunfo en las elecciones generales y se lo daba a Roosevelt Avilez.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su declaratoria oficial de las elecciones generales dio como ganador a Banegas hijo, incluso recibió la acreditación como alcalde.

Sin embargo, en un recuento posterior que hizo el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señaló que el verdadero ganador era el nacionalista Avilez hijo.

No obstante, este domingo que todos los alcaldes electos que tomaron posesión de sus cargo, el liberal se presentó en un acto para tomar posesión y fue juramentado.

Banegas posteó fotografías del acto, estando acompañado de los miembros de corporación municipal. AG