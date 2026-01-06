Pese a no ser electos, trasciende Redondo, Mel y Cálix mueven los hilos para entrar como diputados

Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza denunció que tiene información fidedigna que Luis Redondo, Manuel Zelaya y Jorge Cálix mueven los hilos para entrar en el próximo pleno del Congreso Nacional, pese a no ser electos en las elecciones del pasado 30 de noviembre.

– En el caso de Mel es un debate ético y moral, la ley no se lo prohíbe, mientras lo de Redondo es una afrenta a la normativa vigente, dijo la abogada Espinoza.

– Ironizó que si estos tres personajes políticos logran entrar como diputados, entonces mejor que no haya elecciones en Honduras.

“Tengo esa información y eso tiene que ver con Luis Redondo, Mel Zelaya y Jorge Cálix. Aquí no sólo se está irrespetando la voluntad del pueblo, se está contrariando la ley”, declaró en el foro radial ‘Doble Vía’ de América Multimedios.

Sin embargo, reflexionó que en el caso del expresidente Manuel Zelaya no hay disposición legal que le prohíba ocupar una curul. Ejemplificó que “funcionaría en el caso de muerte de un diputado electo, renuncia por enfermedad, incapacidad o lo que sea, entonces ahí el partido designa quien debe hacer la sustitución”.

Reprochó que Jorge Cálix y Luis Redondo, ambos fueron reprobados en las urnas, el primero como precandidato presidencial y el segundo como diputado reelecto.

“En el caso de Jorge Cálix, él no tiene cinco años de vivir en Olancho, entonces me pregunto: ¿si el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución rechazando su inscripción por no cumplir los requisitos constitucionales, me pregunto si se van a contradecir?”, formuló.

Maribel Espinoza, abogada y diputada del PL.

Tachó que “todo esto se trata de un irrespeto al pueblo. Si los políticos no vamos a respetar la ley no merecemos la calidad de políticos”.

Puntualizó que ella nunca aceptaría semejante ofrecimiento porque sería violentar las leyes vigentes en Honduras.

Espinoza denunció que grupos de ‘seudolíderes’ del Partido Liberal que se reúnen con dirigentes del Partido Nacional y del Partido Libre para negociar la presidencia del Congreso y para negociar “puestitos” en el próximo gobierno.

Dijo estar avergonzada de la clase política hondureña porque en estos momentos deberían estar hablando de reformas electorales para que no se repita lo ocurrido en las elecciones generales de 2025, pero lo que prima es la repartición de cargos en la estructura pública. JS