Pese a estrepitosa caída, Mel Zelaya pide a militancia mantenerse en “pie de lucha”

Tegucigalpa – Luego del primer corte preliminar brindado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el candidato nacionalista Nasry Asfura repunta las elecciones generales de Honduras, el coordinador de Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, pidió a su militancia mantenerse en “pie de lucha”.

“Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro”, escribió Zelaya en su cuenta de X.

Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales,… — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 1, 2025

La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer, acentuó.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el CNE, dados a conocer esta noche por la consejera presidenta del órgano Ana Paola Hall, acompañada de los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, Asfura se posiciona en el primer lugar en la votación general, marcando un inicio de escrutinio que configura las proyecciones previas y las expectativas de campaña.

Con 6 mil 559 actas procesadas (25 %), lidera Nasry Asfura con 530 mil 073 votos, le sigue Salvador Nasralla con 506 mil 316, luego Rixi Moncada con 255 mil 972. Nelson Ávila (Pinu-SD) con 10 mil 698 votos y Mario Rivera (DC) con 2 mil 152 votos.

Pese a esa tendencia, el partido oficialista insiste en un discurso triunfalista y pide se tome en cuenta el 100 % de las actas y no cortes o tendencias preliminares. PD