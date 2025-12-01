Pese a estrepitosa caída, Mel Zelaya pide a militancia mantenerse en “pie de lucha”

Tegucigalpa – Luego del primer corte preliminar brindado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el candidato nacionalista Nasry Asfura repunta las elecciones generales de Honduras, el coordinador de Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, pidió a su militancia mantenerse en “pie de lucha”.
“Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro”, escribió Zelaya en su cuenta de X.
La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer, acentuó.
De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el CNE, dados a conocer esta noche por la consejera presidenta del órgano Ana Paola Hall, acompañada de los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, Asfura se posiciona en el primer lugar en la votación general, marcando un inicio de escrutinio que configura las proyecciones previas y las expectativas de campaña.
Con 6 mil 559 actas procesadas (25 %), lidera Nasry Asfura con 530 mil 073 votos, le sigue Salvador Nasralla con 506 mil 316, luego Rixi Moncada con 255 mil 972. Nelson Ávila (Pinu-SD) con 10 mil 698 votos y Mario Rivera (DC) con 2 mil 152 votos.
Pese a esa tendencia, el partido oficialista insiste en un discurso triunfalista y pide se tome en cuenta el 100 % de las actas y no cortes o tendencias preliminares. PD