Pese a disminución de homicidios en 2025, Honduras sigue en lista de países más violentos: InsightCrime

Tegucigalpa – Con 2 mil 332 homicidios al cierre del año, la tasa de homicidios de Honduras se ubicó en 23,2 en 2025, por debajo del 25,3 registrado en 2024. Durante años, el país ha estado marcado por altos niveles de violencia de pandillas, una situación agravada por la corrupción en los niveles más altos del Estado, recoge un balance anual de seguridad del medio InsightCrime.

De acuerdo al informe, el gobierno hondureño ha intentado contener a las pandillas mediante una estrategia de mano dura, que incluyó la aplicación del estado de excepción. Sin embargo, aunque la tasa de homicidios disminuyó en 2025, Honduras siguió figurando entre los países más violentos de la región.

Balance de InSight Crime de los homicidios en 2025

A pesar del uso cada vez más extendido de los estados de emergencia, de una respuesta cada vez más militarizada frente al crimen organizado y del crecimiento de las economías criminales, la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe disminuyó en 2025.

Si bien los asesinatos en la región bajaron en términos generales, algunos países —entre ellos Ecuador y Haití— registraron cifras récord en sus tasas de homicidio, impulsadas por dinámicas criminales.

En total, al menos 108.838 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe durante 2025, lo que sitúa la tasa mediana de homicidios en alrededor de 17,6 por cada 100.000 habitantes, más de un 5% por debajo de la registrada en 2024.

InSight Crime analiza las dinámicas del crimen organizado detrás de la violencia en cada país de la región. Todas las tasas de homicidio se expresan como víctimas por cada 100.000 habitantes, salvo que se indique lo contrario.

