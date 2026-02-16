Pese a condiciones secas, Cenaos no descarta algún sistema de alta presión en el país

Tegucigalpa – El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), advirtió que las condiciones secas permanecerán en Honduras durante las próximas semanas, pese a que todavía no ha terminado la temporada de frentes fríos.

–La temporada de frentes fríos culmina el 30 de marzo.

-Temperaturas cálidas durante el día y frescas por la noche se esperan en los próximos días.

«Estamos entrando prácticamente en unas condiciones secas y estables en todo el territorio nacional, temperatura altísima», dijo el pronosticador en turno del Cenaos, José Pavón.

Agregó que, aunque el país está en transición para entrar a la temporada seca, no se descarta que pueda suceder la presencia de algún sistema de alta presión.

Sin embargo, informó, en base a los pronósticos hasta esta fecha, que las condiciones secas continuarán durante la segunda quincena de febrero, marzo y abril.

«Aquí estamos en vigilancia y monitoreo de cualquier evento meteorológico», resaltó el pronosticador del Cenaos. IR