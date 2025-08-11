Pese a ataques, Iglesia Evangélica dice estar lista para caminar por la paz este sábado

Tegucigalpa – Pese que el fin de semana se registró el asesinato de un pastor, la Iglesia Evangélica dijo hoy estar lista para caminar este sábado por la paz y la democracia de Honduras.

Así lo indicó Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, quien dijo que durante el fin de semana también se reportó el incendio de una iglesia en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios.

Los ataques también no han cesado a través de las redes sociales, pero la Iglesia está firme, reiteró.

Honduras, un país altamente polarizado por la disputa del poder y por sendos actos de corrupción, se sumerge cada día en una crisis que divide a la población, por lo que, tanto las iglesias Evangélica y Católica han unido fuerzas en un hito histórico y han convocado a los fieles cristianos a marchar el 16 de agosto en marchas que se desarrollarán de forma simultánea en todo el territorio nacional.

La convocatoria, anunciada el 18 de julio de 2025, representa un hito sin precedentes en Honduras, donde la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica han decidido aunar esfuerzos para promover un mensaje de esperanza y reconciliación.

La caminata, que se realizará simultáneamente en varias ciudades del país, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, está diseñada como un acto espiritual, no proselitista.

En el caso de la Iglesia Evangélica ya confirmó la participación de la feligresía en los 18 departamentos y 40 municipios del país. (RO)