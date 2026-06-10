Pescadores de langosta amenazan con paralizar Puerto Cortés si el Gobierno no atiende sus demandas

Tegucigalpa- El sector de pescadores de langosta advirtió que podría tomar las instalaciones portuarias de Puerto Cortés y La Ceiba si el Gobierno no responde a sus exigencias antes del próximo 15 de junio.

Entre las principales demandas se encuentra la unificación de los períodos de veda para las pesquerías de langosta, caracol y pepino de mar, con el objetivo de garantizar una mejor protección de los recursos marinos y permitir la recuperación de las especies durante los períodos de descanso biológico.

La presidenta de la Asociación de Pescadores de Langosta de Roatán, Katy Thomson, manifestó que el sector ha solicitado en reiteradas ocasiones una revisión de las fechas de apertura y cierre de las diferentes pesquerías.

“Cuando está cerrada la pesca de langosta, las otras pesquerías continúan trabajando. Eso no permite el reposo ni la reproducción adecuada de la especie”, señaló.

Asimismo, los pescadores solicitan una condonación de deudas relacionadas con el pago de cánones y licencias, argumentando que la temporada anterior fue una de las más difíciles para la industria, generando pérdidas económicas significativas para pescadores y propietarios de embarcaciones.

Según Thomson, muchos empresarios del sector han perdido embarcaciones o enfrentan dificultades para renovar permisos debido a los elevados costos operativos y a los requisitos administrativos exigidos para mantener vigentes sus licencias de pesca.

La dirigente indicó que las mesas de diálogo sostenidas con las autoridades no han producido resultados concretos y que el sector necesita soluciones inmediatas para poder prepararse para la próxima temporada de pesca.

“Necesitamos respuestas antes del 15 de junio para estar listos para la apertura de la temporada. De lo contrario, tendríamos que tomar medidas como la toma de Puerto Cortés o del puerto de La Ceiba”, advirtió la representante de los pescadores de langosta.

Los pescadores hicieron un llamado al Gobierno para que atienda sus planteamientos y facilite mecanismos que permitan la sostenibilidad de la industria pesquera, una actividad que genera empleo y sustento para numerosas familias en Islas de la Bahía y la zona norte del país.LB