Pescadores artesanales de Guanaja reclaman renovación de permisos de operación

Tegucigalpa – Los pescadores artesanales del municipio insular de Guanaja (Islas de la Bahía) reclaman renovación de permisos de pesca para seguir operando.

“Por parte del gobierno nacional, a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), no se les quiere renovar sus licencias de pesca”, denunció un pescador mediante un video.

Los pescadores recuerdan que para quienes viven en las islas, su vida cotidiana depende de la pesca, por lo que elevan su petición de renovación de licencias hasta la presidente Xiomara Castro.

Ante el llamado, la directora de Digepesca, Kaina Alvarado aseguró que desde esta institución han estado en constante comunicación con el presidente de la asociación de pescadores de Guanaja y que quien envía el video no está al tanto de los avances de las negociaciones.

Alvarado afirmó que en la actualidad Digepesca está en un proceso de ordenamiento pesquero, “es decir que cada embarcación debe categorizarse como lo que es: una embarcación básica, avanzada o industrial”. VC