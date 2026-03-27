Perú y Honduras acuerdan restablecer a sus embajadores, después de tres años

Lima – Perú y Honduras dieron, de manera recíproca, su beneplácito para normalizar sus relaciones diplomáticas con la restitución de embajadores de manera recíproca retomar, tras el retiro en 2023 del entonces embajador peruano en esa nación por desconocer la legitimidad de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), según anunció este viernes el Gobierno peruano en un comunicado.

Los gobiernos de Perú y Honduras manifestaron su compromiso con elevar el nivel de diálogo político y de coordinación bilateral, durante reunión en el marco de la décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el pasado 21 de marzo en Colombia.

La Cancillería detalló que, en ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras otorgaron, de manera recíproca, los beneplácitos correspondientes a fin de retomar el relacionamiento bilateral a nivel de embajadores.

Remarcó que esos nombramientos contribuirán significativamente a «profundizar la agenda bilateral», permitiendo abordar desafíos hemisféricos, como «la lucha contra la delincuencia organizada transnacional», así como impulsar iniciativas de cooperación y desarrollo en beneficio de ambos países.

A inicios del 2023, el Gobierno peruano retiró a su embajador en Tegucigalpa por la «inaceptable injerencia» de su expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) en los asuntos internos de Perú, al desconocer a Boluarte como mandataria y pedir que se libere al destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), posteriormente condenado por el fallido intento de golpe que lo sacó del Ejecutivo.

Boluarte fue vicepresidenta de Castillo y asumió el Ejecutivo constitucionalmente, pero en las semanas posteriores a su ingreso al gobierno hubo una serie de protestas masivas, cuya represión policial dejó alrededor de 50 fallecidos y decenas de heridos especialmente en el sur del país.

La exmandataria fue destituida por el Congreso a fines del año pasado y reemplazada por el congresista derechista José Jerí, quien a su vez fue también removido del cargo y sustituido por el congresista José María Balcázar en febrero pasado. JS