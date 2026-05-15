Perú en historial del club de elecciones con escrutinios más largos en el que está Honduras

Lima – Perú, que este viernes concluyó luego de 33 días el escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha sumado un nuevo episodio a la lista de los recuentos más largos en el mundo, en la que ya figura con los comicios de 2016 y 2021.

Esta es una relación de los procesos electorales cuyos resultados tardaron más en conocerse tras las votaciones:

2000 – Estados Unidos

La elección presidencial entre George W. Bush y Al Gore pasó a los libros de historia por el recuento en Florida. Los resultados oficiales finales tardaron más de un mes en conocerse -36 días-, tras un intenso recuento parcial de votos en ese estado.

La diferencia se redujo a cientos de votos, lo que desencadenó múltiples recuentos y una cascada de impugnaciones judiciales centradas en la validez de las papeletas y los procedimientos de recuento. Finalmente, Bush tomó posesión el 20 de enero de 2001.

2006 – Austria

Las elecciones presidenciales se celebraron el 24 de abril, con una segunda vuelta el 22 de mayo. Ahí, el Tribunal Constitucional constató que más de 77.900 votos por correo fueron contados de forma irregular, aunque sin indicios de fraude deliberado.

La repetición de la segunda vuelta se programó inicialmente para el 2 de octubre, pero fue aplazada al 4 de diciembre por el uso de sobres defectuosos. Desde la primera votación hasta el resultado definitivo transcurrieron siete meses.

2006 – México

Las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 fueron las más competidas en la historia del país. El candidato declarado ganador por el Tribunal Electoral fue Felipe Calderón, con una diferencia de apenas el 0,56 % sobre Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Federal Electoral no pudo otorgar el triunfo a ninguno de los candidatos en la jornada electoral, lo que abrió un compás de espera inédito en el país. El Tribunal Electoral proclamó resultado definitivo el 5 de septiembre, más de dos meses después de la votación.

2008 – Zimbabue

La elección presidencial zimbabuense de 2008 fue un caso de demora interesada. El régimen de Robert Mugabe retuvo los resultados oficiales durante 35 días, en lo que observadores internacionales y la oposición interpretaron como una maniobra para falsear los comicios, en los que finalmente resultó ganador Tsvangirai, con el 47,9%, frente al 43,2% de Mugabe.

Convocada una segunda vuelta, una campaña de violencia sistemática contra la oposición forzó la retirada de Tsvangirai. El proceso culminó seis meses después de la votación original con un acuerdo de reparto del poder que ningún organismo electoral internacional consideró legítimo.

2009 – Afganistán

Las elecciones presidenciales afganas del 20 de agosto de 2009 estuvieron marcadas por denuncias de fraude y la baja participación. Siete semanas después de la votación, la Comisión Electoral de Quejas respaldada por la ONU continuó intentando separar los recuentos fraudulentos de las papeletas válidas.

En algunas provincias se contabilizaron más votos que los emitidos. El presidente Karzai fue finalmente proclamado vencedor en noviembre, tras la retirada del candidato Abdullah Abdullah de la segunda vuelta.

2016 – Perú

La segunda vuelta enfrentó el 5 de junio a los derechistas Pedro Pablo Kucyznski y Keiko Fujimori y se definió por 41.357 votos, en un ajustado escrutinio que hizo que los resultados no se proclamasen hasta casi un mes después, el 1 de julio. Fujimori denunció tímidamente y sin pruebas un fraude, pero no presentó impugnaciones que alargasen más el proceso.

2019 – Afganistán

Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales afganas del 28 de septiembre de 2019 fueron retrasados por problemas técnicos con los dispositivos biométricos utilizados por primera vez para registrar huellas digitales y fotografías de los votantes.

El resultado final no se conoció hasta febrero de 2020, cuando Ashraf Ghani fue proclamado presidente. El candidato rival, Abdullah Abdullah, rechazó el resultado y organizó una ceremonia de investidura paralela.

2021 – Perú

La segunda vuelta del 6 de junio enfrentó al izquierdista Pedro Castillo y otra vez a Keiko Fujimori, con una diferencia de apenas 44.263 votos. Fujimori y sus aliados presentaron numerosas alegaciones de fraude y recursos de nulidad, y el escrutinio tomó 37 días. La proclamación de Castillo como presidente electo no llegó hasta el 19 de julio.

2025 – Honduras

Nasry Asfura fue declarado presidente de Honduras a finales de diciembre de 2025 tras esperar 24 días desde las elecciones. El lento recuento de las elecciones presidenciales estuvo marcado por la polémica ya que hubo fallos técnicos y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a inconsistencias en miles de actas.

2026 – Perú

Las elecciones del 12 de abril en Perú han sido las más complejas de la historia del país al reunir a 35 candidatos presidenciales, y el escrutinio tomó 33 días hasta completarse este viernes para confirmar una segunda vuelta entre Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Castillo.

Sánchez quedó segundo por solo 21.210 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien ha denunciado sin pruebas un fraude en su contra y ha pedido anular los comicios, alimentado por las incidencias registradas el día de las votaciones, con graves retrasos en la apertura de colegios en Lima, su bastión electoral, que obligó a extender la jornada de votación un día más. JS