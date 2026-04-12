Perú amplía una hora más la jornada electoral por retraso para abrir centros de votación

Lima.- Las autoridades de Perú ampliaron una hora más el tiempo para sufragar este domingo en las elecciones generales tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en la capital Lima.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizado de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT) y ya hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT).

Sin embargo, numerosos locales de votación no pudieron abrir a las 7.00 hora local (12.00 GMT) como estaba previsto debido a que no había llegado el material electoral para celebrar las elecciones que debe repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras y otros equipos. EFE/ir